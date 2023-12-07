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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شكون تبدأ جولتها الغنائية العالمية بحفل الأهرامات

فرقة شكون
فرقة شكون

بدأت الفرقة الموسيقية شكون، جولتها الغنائية العالمية، والتي بدأتها على سفح الأهرامات في الجيزة بمصر .

 

واحتفلت شكون مع جمهورها المصري بإطلاق ألبومها الموسيقي الجديد "مسرحية" والذي يضم عشر أغنيات مختلفة، من بينها رائعة "الفرات" التي أطلقتها مؤخرا بشكل فيديو كليب غير معتاد في تصميمه الذي يحاكي لعبة فيديو جيم حقيقية وتم صدورها مع لعبة "تطبيق موبايل" واقعية تجسد فكرة الكليب في تجربة تعد هي الأولى من نوعها بالعالم العربي.


واستهلت شكون من الأهرامات جولة حفلاتها الغنائية العالمية احتفالا بالألبوم تضم أكثر من 11 حفلة تمر خلالها بين تونس والسعودية وبريطانيا والإمارات ولبنان وهولندا وكندا وتستمر على مدار شهرين.

وقررت شكون مساندة الشعب الفلسطيني عبر تبرعها بعائدات الحفل لصالح الهلال الأحمر في محاولة لتقديم الدعم لأهالي غرة.

 

فرقة شكون

فرقة شكون بدأت رحلتها الموسيقية منذ ثمان سنوات وتضم الثنائي أمين من سوريا وثوربن من المانيا، الذين قررا خلط تجاربهما وخلفياتهما الموسيقي في مشروع ثنائي، يمزج بين الفلكلور السوري  العربي مع الموسيقى الإلكتروية والإيقاعات العالمية.

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