بريطانيا تساعد أذربيجان في تطهير أراضيها من الألغام

قال وزير الدولة البريطاني للصادرات اللورد مالكولم أوفورد، إن المملكة المتحدة ستساعد أذربيجان في تطهير أراضيها من الألغام.

وأضاف الوزير البريطاني - خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي - : "تحدثنا عن كيفية دعم المملكة المتحدة لأذربيجان في هذا المشروع. إزالة الألغام ليست مهمة سهلة. ونحن على استعداد للمساعدة في هذا المجال"، وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية.

يذكر أن باكو استضافت باكو اليوم الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وبحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات الأعمال والانتقال إلى الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات.