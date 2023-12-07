عاجل
عاجل.. كتائب القسام تعلن مقتل غال آيزنكوت الابن الأصغر لرئيس الأركان السابق
الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا تساعد أذربيجان في تطهير أراضيها من الألغام

بوابة الوفد الإلكترونية

قال وزير الدولة البريطاني للصادرات اللورد مالكولم أوفورد، إن المملكة المتحدة ستساعد أذربيجان في تطهير أراضيها من الألغام.

txt

أذربيجان والمملكة المتحدة توقعان على بروتوكول تعاون اقتصادي

txt

وثيقة نشرها مكتب رئيس أذربيجان يدعوا فيها لانتخابات رئاسية مبكرة

وأضاف الوزير البريطاني - خلال الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي - : "تحدثنا عن كيفية دعم المملكة المتحدة لأذربيجان في هذا المشروع. إزالة الألغام ليست مهمة سهلة. ونحن على استعداد للمساعدة في هذا المجال"، وفق ما نقلته صحيفة أذرنيوز الأذرية.

 

يذكر أن باكو استضافت باكو اليوم الاجتماع السادس للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين حكومة أذربيجان وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

 

وبحث اللقاء التعاون بين البلدين في مجالات الأعمال والانتقال إلى الطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأمن السيبراني والاقتصاد الرقمي وغيرها من المجالات.

 

مواد متعلقة

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره الأذري تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا

أذربيجان: فرنسا تمهّد الطريق لنشوب حرب جديدة جنوب القوقاز

وكيل الأزهر يبحث مع سفير أذربيجان بالقاهرة تعزيز سبل التعاون بين البلدين

مفتي الجمهورية يستقبل شيخ الإسلام في أذربيجان الله شكر باشا زاده

أذربيجان تندد بالإدعاءات الفرنسية بشأن الوضع مع أرمينيا

المدير العام للإيسيسكو يستقبل سفير أذربيجان في الرباط

البرلمان الأوروبي يُناشد بفرض عقوبات على أذربيجان
الجريدة الورقية