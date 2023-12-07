دكتوراه فى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق أسيوط

حصل الباحث إيهاب عبدالستار عبدالرازق صابر الوكيل العام بالنيابة الإدارية على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية حقوق أسيوط ، فى رسالته المقدمة إلى قسم القانون العام ، بعنوان " حدود التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤م" .

وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة ، الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون العام بكلية حقوق أسيوط "مشرفا رئسيا" ، والدكتور دويب حسين عميد كلية حقوق أسيوط "عضوا" ، والدكتور رجب كحلاوى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق أسيوط "مشرفا مشاركا" ، والدكتور أحمد عبدالحسيب أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف .