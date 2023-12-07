الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

دكتوراه فى التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بحقوق أسيوط

لجنة المناقشة
لجنة المناقشة

حصل الباحث إيهاب عبدالستار عبدالرازق صابر الوكيل العام بالنيابة الإدارية على درجة الدكتوراه بتقدير جيد جدا من كلية حقوق أسيوط ، فى رسالته المقدمة إلى قسم القانون العام ، بعنوان " حدود التوازن بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية فى ظل الدستور المصرى الصادر عام ٢٠١٤م" .

     وقد تكونت لجنة الإشراف والمناقشة والحكم من الأساتذة ، الدكتور ثروت عبدالعال أستاذ القانون العام بكلية حقوق أسيوط "مشرفا رئسيا" ، والدكتور دويب حسين عميد كلية حقوق أسيوط "عضوا" ، والدكتور رجب كحلاوى أستاذ ورئيس قسم القانون العام بحقوق أسيوط "مشرفا مشاركا" ، والدكتور أحمد عبدالحسيب أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر الشريف .

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