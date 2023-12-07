تعليق مرصد الأزهر على تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا بشأن غزة

علق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على تصريحات وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، والتي أكدت أن الوضع في غزة بأنه "أسوأ بدرجة كبيرة مما شهدناه في ظل الفصل العنصري" مضيفة أنه: "من المثير للصدمة للغاية أن العالم يشاهد مذبحة تحدث".

وشدد مرصدالأزهر لمكافحة التطرف في تعليقه، على أن وصف جنوب إفريقيا للأوضاع في قطاع غزة هو أقل ما يمكن إطلاقه على الجرائم الوحشية التي ترتكب على الأرض بحق الأبرياء من الأطفال والنساء والمرضى والمدنيين العزل.

مرصد الازهر يثني على الموقف الإنساني والحقوقي لجنوب إفريقيا تجاه الحق الفلسطيني

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف

وأثنى المرصد على الموقف الإنساني والحقوقي لجنوب إفريقيا تجاه الحق الفلسطيني والتنديد بالأفعال الإرهابية التي يمارسها الاحتلال.

ومن جانبها تابعت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا: "لقد استفدنا، كجنوب إفريقيين، من التضامن الدولي في العالم؛ إذ لم يتردد أحد في دعم نضالنا من أجل الحرية، ومع ذلك، نحن هنا في القرن الحادي والعشرين، نبدو عاجزين تمامًا وغير قادرين على الاستجابة للمحنة الرهيبة التي يعيشها شعب فلسـ طين".

وذكرت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا أن "ما نراه على شاشات التلفزيون، ونسمعه ونقرأه، هو أسوأ بكثير مما شهدناه كجنوب إفريقيين في ظل الفصل العنصري".

وأكدت "باندور" على صعوبة تواصل حكومة جنوب إفريقيا مع الحكومة الصهيونية في ظل الهجمات الممنهجة، والاعتقالات، والقوانين التمييزية، وانعدام العدالة حيال الشعب الفلسطيني، إذ تسبب هذا في فتور العلاقات بين الحكومتين.