وكيل تعليم الغربية يشارك ندوة "من حقي أن أشارك في اختيار رئيسي"

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أنه استكمالاً لسلسلة الندوات عن حق أبنائنا ذوي الهمم لمعرفة حقهم الانتخابي وكيفية إجراء عملية الانتخاب وكيفية الحصول على الرقم الخاص بهم للإدلاء بأصواتهم، نظمت إدارة التربية الخاصة بالمديرية، بقيادة الدكتورة إيناس خضر، مدير إدارة التربية الخاصة، عدد من الندوات لأبنائنا من ذوي الهمم لمعرفة حقهم الانتخابي وكيفية إجراء عملية الانتخاب، وكيفية الحصول على الرقم الخاص بهم للإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري القادم.

بمشاركة طلاب مدارس التربية الخاصة للإعاقات الثلاثة، والدمج التعليمي، وتم تنظيم حملة توعية عن الانتخابات الرئاسية، ودور أبنائنا في الحق الانتخابي من أجل حياة ديمقراطية، تشمل جميع أفراد المجتمع، ومن أجل المشاركة في الحياة الديمقراطية، لاستكمال طريق التنمية وما نعيشه من جو الديمقراطية، لأن أبنائنا شركاء الوطن.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بطنطا تحت شعار من حقي أختار رئيسي