وزيــر العـدل يستقبل رئيسي المحكمتين الدستوريـتين المصـرية والمـجـرية

استقبل صباح اليوم الخميس المستشار عمر مروان وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة كلاً من السيد المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية بجمهورية مصر العربية والسيد توماس سيوليوك رئيس المحكمة الدستورية المجري والوفد المرافق له وحضر اللقاء لفيف من قيادات الوزارة.



ورحب وزير العدل في بداية الاجتماع بالسيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية المجري مُشيداً بتميز العلاقات المصرية المجرية والروابط التاريخية بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث سُبل التعاون القضائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات القانونية والقضائية لاسيما في المجال الدستوري حيثُ تزخر مصر بكفاءات عالية في هذا المجال وعلى رأسها المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية.



ومن جانبه أبدى رئيس المحكمة الدستورية المجري سعادته باللقاء مُعرباً عن تقديره للتطوير في المنظومة القضائية، وإعجابه بما شهده في العاصمة الإدارية من مقرات حكومية متميزة، متطلعاً إلى مزيد من التعاون بين البلدين في المجال الدستوري.

وفي ختام اللقاء اصطحب الوزير رئيسي المحكمتين الدستوريتين والوفد المرافق لهما في جولة تفقدية لأروقة الوزارة، أطلعهما خلالها على آليات العمل المستحدثة من برامج وتطبيقات رقمية والتي تساهم في إنجاز العمل بكفاءة وفاعلية ودقة.