الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الصليب الأحمر: الوضع في غزة متدهور في ظل محدودية الدعم الإغاثي

غزة
غزة

أكد المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة هشام مهنا، أن الوضع الإنساني في غزة آخذ في التدهور بعد ارتفاع الأعمال العدائية والأعمال البرية في المحافظة الجنوبية، خاصة في خان يونس التي شهدت نزوح أعداد هائلة من المدنيين دون وجهة محددة توصلهم إلى بر الأمان.

txt

الصليب الأحمر: الدمار والعنف في قطاع غزة يتجاوز ما يمكن وصفه (فيديو)

txt

الصليب الأحمر يطالب بالتدفق المستدام للمساعدات الإنسانية إلى غزة

وقال متحدث الصليب الأحمر لقناة "سكاي نيوز"، "إنه لا تزال هناك صعوبة في مواجهة محدودية الدعم الإنساني الذي يدخل إلى القطاع بالرغم من كافة الجهود"، لافتا إلى أنه وفقا لتقارير "الأونروا" فإن 8 من كل 10 في قطاع غزة أصبحوا نازحين داخليا، وهو ما يمنع أي جهود من أن تحدث تغيير ذو قيمة في ظل استمرار الأعمال العدائية.

 

وأضاف أن القطاع الصحي وصل إلى مرحلة صعبة، وهناك مخاطر قد تنتج عنها أزمة صحية أخرى نظرا لأن مئات الآلاف من السكان خارج نطاق تغطية النظام الصحي خاصة أصحاب الأمراض المزمنة.

 لجنة الصليب الأحمر ليست طرفا في أي مفاوضات بين أطراف متنازعة

كما أوضح أنه وفقا لتقارير وزارة الصحة الفلسطينية فإن المحافظات الجنوبية بها 5 مستشفيات فقط عاملة تصارع من أجل البقاء على قيد الخدمة وتستقبل وفود كبيرة من المصابين، وهي على مشارف نفاد الوقود والمستلزمات الطبية بالرغم من دعم الصليب الأحمر، لافتا إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني كان قد أعلن توقف العمليات بالكامل في شمال غزة.

 

وشدد على أن لجنة الصليب الأحمر ليست طرفا في أي مفاوضات بين أطراف متنازعة، ولكنها تقف على أهبة الاستعداد للاستمرار كوسيط إنساني للاستمرار في تسهيل تنفيذ بنود الاتفاقات في حال التوصل إليها.

مواد متعلقة

الصليب الأحمر يؤكد ضرورة التحرك السياسي لحل الأزمة الإنسانية في غزة

الصليب الأحمر يؤكد إطلاق سراح 19 سجينا فلسطينيا

عاجل.. الصليب الأحمر يتسلم 11 محتجزًا إسرائيليًا من حماس

الصليب الأحمر: المسار السياسي المخرج الوحيد للوضع الإنساني المتفاقم في غزة

الصليب الأحمر يتسلم المحتجزين وفي طريقه لتسليمهم لمصر

الصليب الأحمر: نفتقد التدابير الأمنية لأداء دورنا في غزة
الجريدة الورقية