بث مباشر.. لمباراة الحزم والفتح في الدوري السعودي

تقام مباراة الحزم ونظيره الفتح مساء اليوم، علي ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، بالجولة السادسة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

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وتقرر اقامة أحداث مباراة الحزم والفتح في الدوري السعودي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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وتذاع مباراة الحزم والفتح بدوري روشن السعودي للمحترفين، عبر شبكة قنوات SSC SPORT 1HD الناقل الحصري للبطولة.

التشكيل المتوقع لمباراة الحزم والفتح في الدوري السعودي

في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

خط الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

البث المباشر لمباراة الحزم والفتح في الدوري السعودي اضغط هنا