جنوب الوادي تدرس برووتكول لدعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية

استقبل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى، اليوم الخميس، أعضاء ومركز رؤية للإعاقة البصرية المنفذ من قبل جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحى وتنمية المجتمع بسوهاج بالشراكة مع مؤسسة مصر الخير وذلك لدراسة توقيع برتوكول تعاون بين الجامعة ومركز رؤية للإعاقة البصرية .

حضر اللقاء كل من الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسة مصر الخير ومحمد سعيد حسن مدير مركز رؤية فرع قنا ومروة جمال عمار عضو مجلس ادرة جمعية صحبة الخير بسوهاج وسامح عبد العال سعد المدير الإقليمي لمركز رؤية وولاء على مرعى المدير التنفيذى لجمعية صحبة الخير.

أكد الدكتور أحمد عكاوى الدعم الكامل والشراكة المثمرة بين جامعة جنوب الوادى ومؤسسة مصر الخير في جميع الأنشطة ورحب خلال اللقاء بأوجه التعاون المقترحة من جمعية صحبة الخير ومؤسسة مصر الخير خلال الفترة القادمة ورحب ببنود البروتوكول الذى يهدف الى تنفيذ الأنشطة الخاصة بالمركز داخل الجامعة لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة البصرية ودعمهم

أشار الدكتور خالد عمران المدير الإقليمي لمؤسسه مصر الخير لمحافظات قنا والاقصر والبحر الأحمر الى تعزيز الشراكة بين مؤسسه مصر الخير وجامعه جنوب الوادي سواء في الأنشطة المرتبطة بذوى الإعاقة البصرية في الجمعية الشريكة ( صحبة الخير ) بمختلف قطاعاتها ( التكافل الاجتماعي الصحة والتعليم البحث العلمي والابتكار والتنمية المتكاملة الجمعيات الأهلية ومناحي الحياه ).

ويأتي هذا اللقاء إطار تفعيل الشراكة بين مؤسسة مصر الخير وجامعة جنوب الوادى من خلال اتحاد جامعات الصعيد يذكر أيضاً انه تم خلال اللقاء التعريف بجمعية صحبة الخير وانشطتها والتعريف بمركز رؤية لذوى الإعاقة البصرية والخدمات المقدمة مثل طباعة الكتب بطريقة برايل وتدريبات التأهيل التربوى والأنشطة التثقيفية والرياضية والترفيهية مثل دورى كرة القدم ومعرض كتاب برايل وتدريبات الحاسب الآلي.