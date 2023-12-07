دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يختتم استعداداته لمباراة شباب بلوزداد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد الجزائري المقرر لها مساء غد الجمعة على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب التتش بحضور وسائل الإعلام في الربع الساعة الأولى وفقاً للقواعد المتبعة في البطولة.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة بدور المجموعات برصيد ٤ نقاط بعد الفوز على ميدياما الغاني في الجولة الأولى والتعادل أمام يانج أفريكانز في تنزانيا.

أتوبيسات مجانية لنقل الجماهير للإسكندرية أمام شباب بلوزداد

ينظم الأهلي رحلات مجانية للجماهير إلى مدينة الإسكندرية بعد غد الجمعة، لمؤازرة الفريق الأول لكرة القدم في مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

يبدأ تجمع الجماهير من الحادية عشرة صباح الجمعة أمام بوابات فرع النادي بالشيخ زايد، على أن تتحرك الأتوبيسات إلى الإسكندرية في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

يستوجب اصطحاب كل مشجع أهلاوي تذكرة المباراة وبطاقة «فان آي دي» الخاصة به، كما يحظر اصطحاب أي أدوات تتعارض مع سلامة الجماهير والمنشآت سواء أثناء السفر أو خلال المباراة.

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