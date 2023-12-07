ياسر شوري المنسق الإعلامي لحملة الدكتور عبدالسند يمامة بالصعيد: مرشحنا يمتلك برنامجًا انتخابيًا طموحًا وواقعيًا

قال الكاتب الصحفي ياسر شورى المنسق الاعلامي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بالصعيد أن الحملة انتهت من إعداد التوكيلات الخاصة بمتابعة سير العملية الانتخابية في معظم المحافظات .

ياسر شورى المنسق الاعلامي للحملة الانتخابية للدكتور عبد السند يمامة بالصعيد



وأضاف أنه تم الاعتماد عاى التوكيلات العامة وذلك لمتابعة أكبر عدد من اللجان وحتي يكون هناك حرية التحرك للمندوب في المحافظات المختلفه مشيرا الي ان حزب الوفد لدية لجان عامة على مستوي الجمهورية ولجان في المركز والقرى وتم توزيع المناديب بقدر الإمكان على هذه اللجان لمتابعة الانتخابات وحضور عملية التصويت والفرز طبقا للضوابط التي تم وضعها من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات .



وأشار "شوري" أن الحملة اختتمت أعمالها الدعائية بموتمر حاشد في مسقط رأس الدكتور عبد السند في منطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة وقدم رئيس الوفد خطابا سياسيا وجه فيه الشكر للحضور وتعهد في الخطاب بتطبيق برنامجه الانتخابي الطموح ويعتمد على فقه الأولويات والعمل على المشروعات سريعه الربح وتاجيل المشروعات طويلة المدى والمشروعات القومية يتم اسنادها لمستثمرين لمدة محددة ويصبح بعد ذلك المشروع للدولة .



وأضاف ان برنامج المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة يملك حلول للازمة الاقتصادية ويرفض الاستمرار في القروض والعمل على الحل البديل وهو جزب الاستثمارات الأجنبية لتوفير العملة الصعبة.