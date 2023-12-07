المشروبات الغازية واللحوم الحمراء تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي

أفاد باحثون أميركيون من كاليفورنيا أنهم تمكنوا من معرفة مدى تأثير استهلاك بعض الأطعمة على الصحة وما إذا كان يمكن أن يؤدي إلى تكوين أورام سرطانية.

وبحسب المنشور العلمي، فقد تبين أن حدوث السرطان يمكن أن يتأثر باستهلاك المشروبات الغازية، وكذلك اللحوم الحمراء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تشكيل سرطان الثدي لدى النساء، وفي الوقت نفسه، يمكن للمرأة أن ترفض استهلاك هذه المنتجات في سن واعية، ولكن حتى كمية معينة منها في شبابها يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالسرطان في المستقبل، كما أن الشغف الجاد باللحوم والمشروبات الغازية في مرحلة المراهقة يمكن بشكل عام إثارة السرطان في السنوات اللاحقة من الحياة.

وشارك العلماء في الدراسة: النساء الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 50 عاما، في المجموع، كان هناك ما يقرب من 50 ألف متطوع أرادوا الخضوع للفحص الطبي والاستبيان ويتم التفتيش بانتظام، كل أربع سنوات. وبنفس الانتظام، قامت النساء بملء استبيانات حول صحتهن ونظامهن الغذائي وفي وقت لاحق، اكتشف الخبراء وجود علاقة بين النظام الغذائي وعلامات التهاب الدم.

في السابق، ثبت مرارا وتكرارا أن النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط هو الأكثر صحة، ولكن الآن اتضح أن الأطعمة يمكن أن يكون لها أيضا تأثير سلبي على الصحة، والنساء اللواتي ارتبط نظامهن الغذائي بقراءات عالية للالتهاب كان لديهن فرصة بنسبة 35٪ للإصابة بسرطان الثدي، ويؤدي الانغماس في تناول المشروبات الغازية واللحوم في مرحلة الشباب إلى زيادة خطر الإصابة بالسرطان قبل انقطاع الطمث في 41٪ من الحالات، كما كان لمنتجات مثل الزبدة والأطعمة الحلوة تأثير سلبي على الصحة، مما أدى أيضًا إلى زيادة المخاطر.