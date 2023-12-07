رفض طلب محامى المتهم بالتخلص من نجل لاعب الزمالك

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم الخميس، طلب محامي المتهم بقتل لاعب نجل نادى الزمالك السابق برد المحكمة.

وبناءً على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف، تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميا بقتل نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير.

ترجع تفاصيل الواقعة لمنتصف مايو لعام 2022 بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة، بأن قام المتهم بقتل عمدا المجني عليه محمد عمر حسن كشمير نجل لاعب الزمالك السابق عمر كشمير مع سبق الإصرار.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهم حال سيره بمنطقة العزبة البحرية بدائرة قسم شرطة حلوان، استوقف المجني عليه وطلب منه مبلغ 100 جنيه، فرفض الأخير ودفعه، فطعنه المتهم طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض مطواة بدون ترخيص، فأصابه قاصدًا قتله فأنهى بفعله حياته على النحو المبين بالتحقيقات، ووجهت جهات التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد، وسرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض مطواة التي استخدمها في الاعتداء على المجني عليه.

وفى سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية مُلابسات واقعة وفاة سائق مركبة "توك توك" بالغربية، وتم تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة مركز كفر الشيخ) بها عدة جروح بالجسم بأحد المصارف المائية الكائنة بدائرة المركز.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار "له معلوماتجنائية" -مقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجرءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة ، وبحوزته (مبلغ مالى).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة وقرر بقيامه بإستدراج المجنى عليه أثناء قيادته المركبة بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بدعوى توصيله لإحدى القرى بدائرة مركز شرطة المحلة.

وعقب وصولهما لمحل الواقعة باغته وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابته التى أودت بحياته وتخلص من جثة المجنى عليه والأداة المستخدمة بإلقائهما بالمصرف المشار إليه محل العثور وإستولى على المركبة ، وأضاف أنه إستعان بـ(سائق مركبة "توك توك"،له معلومات جنائية) "تم ضبطه" للتوسط فى بيع المركبة لعميل "سىء النية" (سائق حفار) "تم ضبطه"، كما أضاف أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المركبة المستولى عليه، وبمواجهةالمتهمان سالفى الذكر أيدا ما سبق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.