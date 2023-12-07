السبت المقبل .. قمة سوبر اليد بين الأهلي والزمالك في الإمارات

تستضيف دولة الإمارات ، منافسات بطولة كأس السوبر المحلي بين الأهلي والزمالك ، والقرر إقامته على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإمارة الفجيرة.

وجاءت قائمة فريق يد الأهلي المشاركة في المباراة كما يلي :

“محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - عمر خالد «كاستيلو» - أحمد هشام «سيسا» - محسن رمضان - عمر سامي - محمد لاشين - عبد العزيز إيهاب - عبد الرحمن فيصل - نبيل شريف - محمد مجدي - سيف هاني «فوكس» - أحمد خيري - أحمد راضي - إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف”.

كانت بعثة الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة قد غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس للسفر إلى دولة الإمارات.

وتأتي قائمة الزمالك في المباراة كما يلي..

“محمود خليل فلفل – هشام السبكي – أحمد وليد – أحمد الأحمر – مؤمن زكي – أحمد حسام – محمد علاء السيد – محمد هشام البسيوني مودي – أحمد مؤمن صفا – مازن رضا – أحمد سامح – محمد عبدالغني – هشام صلاح – خالد وليد – شادي خليل – أكرم يسري – محمد ياسين – زياد حشاد”.



ويخوض الأهلي المباراة بصفته بطلاً لمسابقة الدوري والكأس ، بينما تأتي مشاركة الزمالك بصفته وصيفاً لبطولة الدوري في نسختها الأخيرة.

ومن المقرر إقامة اللقاء في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.