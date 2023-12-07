الخميس 07 ديسمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا

تحصين رؤوس الماشية
تحصين رؤوس الماشية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، تحصين 150 ألف رأس ماشية على مدار الأسبوعين الماضيين ، ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة.

 

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض، من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن الحملة على مدار الأسبوعين الماضيين ، حصنت 150 ألف رأس من الماشية ، تضمنت ، (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلي جانب ترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وذلك من خلال (120) لجنة فرعية ، و4 لجان مركزية .

 

لافتاً ، الي أن لجان التحصين تواصل عملها في المقار المعدة لها ، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، بما يحقق أهداف الحملة القومية المستمرة لمدة شهر ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

 

وأضاف ، أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى ،  للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وتم عقد 183 ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى ، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض ، وتقليل الخسائر الناتجة.

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