تحصين 150 ألف رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بالمنيا

أعلنت مديرية الطب البيطرى بالمنيا ، تحصين 150 ألف رأس ماشية على مدار الأسبوعين الماضيين ، ضمن الحملة القومية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، بجميع مراكز المحافظة.

وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، لتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية حفاظا على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض، من جانبه، أوضح الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا ، إن الحملة على مدار الأسبوعين الماضيين ، حصنت 150 ألف رأس من الماشية ، تضمنت ، (أبقار وجاموس وأغنام وماعز)، إلي جانب ترقيم وتسجيل 6000 رأس ماشية، وذلك من خلال (120) لجنة فرعية ، و4 لجان مركزية .

لافتاً ، الي أن لجان التحصين تواصل عملها في المقار المعدة لها ، أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات ، بما يحقق أهداف الحملة القومية المستمرة لمدة شهر ، للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

وأضاف ، أن المديرية نظمت زيارات ميدانية بالقرى ، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة ، وتم عقد 183 ندوة وجولة إرشادية ، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى ، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه ، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية ، وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض ، وتقليل الخسائر الناتجة.