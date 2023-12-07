تحرير 235 محضرا تموينيا بأسواق المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، ضبط 235 مخالفة تموينية على مدار اليومين الماضيين ، خلال الحملات الرقابية لضبط الأسواق ، ومتابعة المخابز البلدية، والإطمئنان على توافر السلع الغذائية ومراقبة الأسعار .

والتأكد من جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، شدد المحافظ ، على ضرورة التنسيق بين رؤساء المراكز وإدارات التموين، والصحة، والطب البيطري ، وجهاز حماية المستهلك ، ومباحث التموين ، لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسواق وضبط الأسعار ، ومكافحة الغش التجاري ، والتصدي لأي ممارسات احتكارية بالأسواق ، وذلك في إطار تطبيق المبادرة الرئاسية " خفض الأسعار " بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، للعمل على توفير مطالب واحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة ، لتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية .

ومن جانبه، استعرض الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا ، في تقريره جهود المديرية ، في تنفيذ حملاتها التفتيشية على مدار اليومين الماضيين ، حيث أسفرت عن ضبط 179 مخالفة في مجال متابعة ، ومراقبة المخابز البلدية، تنوعت بين ، (إنتاج خبز ناقص الوزن - غير مطابق للمواصفات - عدم وجود ميزان - عدم وجود سجلات )، وفي مجال متابعة الأسواق تم ضبط 56 مخالفة منها ( بيع بأزيد من السعر المقرر -عدم وجود شهادة صحية - سلع مجهولة المصدر - ذبح خارج المجازر) .