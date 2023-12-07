توقيع الكشف الطبي على 1762 مواطن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية ، وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية ، لتشمل كافة فئات المجتمع، إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، وأشار المحافظ ، أن مديرية الصحة تواصل تنظيم سلسلة من القوافل الطبية المجانية ، ضمن مبادرة حياة كريمة ، حيث أسفرت نتائج القافلة الطبية ، والتي نفذت يومي 4 و 5 ديسمبر الجاري ، بقرية طرفا بمركز سمالوط ، عن توقيع الكشف على 1762 حالة ، وصرف العلاج بالمجان.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ، أن القافلة الطبية شملت عدداً من التخصصات المختلفة منها ، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، أنف واذن، رمد) ، وضمت إجراء الكشف الطبي على 304 حالات جراحة ، 464 حالة أطفال، 283 باطنة ، 79 نساء، 77 أسنان ، 37 تنظيم أسرة ، 265 جلدية ، 80 رمد ، 173 انف واذن ، وإجراء 128 تحليلاً متنوعاً، و5 حالات أشعة سينية، و 9 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 110 حالة، وخلع أسنان لـ6 حالات بعيادة الأسنان ، وتحويل للمستشفى 24 حالة ، لإستكمال العلاج، بالإضافة ، إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 123 متردداً.