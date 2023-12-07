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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رحيل الفنان السوري سعيد عبدالسلام .. «باب الحارة» أبرز أعماله

الممثل السوري سعيد
الممثل السوري سعيد عبدالسلام

فارق عالمنا اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023، الفنان السوري سعيد عبدالسلام، عن عمر ناهز 83 عامًا بعد فترة صراع مع المرض.

 

وأعلنت نقابة الفنانين السوريين، خبر وفاة سعيد عبدالسلام، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

 

كتبت الصفحة الرسمية:" نقابة الفنانين في الجمهورية العربية السورية تنعي إليكم وفاة الزميل القدير الفنان سعيد عبد السلام، لروحه السلام ولكم ولأسرته ومحبيه خالص العزاء والصبر والسلوان".

 

وكشفت أسرة الراحل سعيد عبد السلام موعد تشييع جثمان الراحل، حيث مقرر أن يخرج من مستشفى المجتهد، ليتم بعدها أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر، في مسجد عبد الرحمن الصديق، ثم يوارى الثرى في مقبرة الدحداح.

 

نبذة فنية عن سعيد عبدالسلام

ممثل سوري ولد في دمشق، وهو عضو بنقابة الفنانين منذ عام 1977، شارك في العديد من الأعمال المسرحية مثل (بين ساعة وساعة، محطات ممنوعة، الأب، حبس الأحلام، النهب، ساعة حلوة، الفخ، المفتش العام).

 

كما ظهر في عدة أفلام مثل الرابعة بتوقيت الفردوس (2015) وزواج على الطريقة المحلية (1978)، وعدة مسلسلات مثل حرب السنوات الأربع (1980) والوسيط (1985) والغيوم البيضاء (1988).

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