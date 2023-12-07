البورصة تقلص خسائرها الصباحية وتتكبد8.7 مليار جنيه بختام التعاملات

قلصت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات اليوم الخميس نهاية جلسات الاسبوع من خسائر الصباحية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم على 8.7 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.663.4 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوي 24686نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى5286 نقطة.

انخفض مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 7681نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 390 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 3.8 مليار جنيه.