ندوة عن مبادرة "حياة كريمة " بكلية طب الأسنان بالفيوم

شهدت الدكتور الشيماء أحمد القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى كلية طب الاسنان بجامعة الفيوم ندوة عن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي نظمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية.

وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالفيوم، والدكتورة رشا جمعة منسق الفريق الطبي ومدرب معتمد من مبادرة حياة كريمة، وذلك اليوم الخميس بكلية طب الأسنان.

تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم فؤاد العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة لمياء إبراهيم القائم بأعمال عميد كلية طب الأسنان.

أكدت الدكتورة الشيماء أحمد أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي لتطوير الريف، وذلك من خلال تقديم خدمات حقيقية لأهالينا في الريف بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت إعانات مادية أو غذائية أو تطوير للمرافق العامة والبنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا.

كما تحدث الدكتور أحمد جمال عن مبادرة حياة كريمة وقام بشرح مفهوم حياة كريمة وأهداف المبادرة وفوائدها، مؤكدًا أنها تعتمد بشكل أساسي على مبدأ التطوع، وهو إعطاء الشئ بدون مقابل.

وأوضح أن التطوع يهدف إلى اكتساب خبرات ومهارات حياتية ويسهم في توسيع دائرة المعارف.

وأشارت الدكتورة رشا جمعة إلى أن مؤسسة حياة كريمة تدعم المتطوعين من خلال تقديم برامج تدريبية على يد خبراء متخصصين في جميع المجالات التي تسهم بها المبادرة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

واضافت أن المبادرة حققت العديد من الإنجازات في مركزي إطسا ويوسف الصديق ومنها تطوير البنية التحتية، وإنشاء المستشفيات، والمراكز الطبية في القرى النائية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة عدد كبير من المدارس ومراكز الشباب.

ومن جهه اخرى قام الدكتور شريف العطار عميد كلية الهندسة بالفيوم ، يرافقه الدكتورة مهجة امبابي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رانيا ابو السعود وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور اسلام هلالي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والإداريين، بالالتقاء بطلاب الكلية، لحثهم على المشاركة الفعالة والإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأشار الدكتور شريف العطار إلى أنه في إطار حرص أسرة كلية الهندسة في المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية، فإنه تم المرور علي الفرق وكافة الأقسام العلمية بالمدرجات والقاعات الدراسية المختلفة، والالتقاء بالطلاب في التخصصات المختلفة، بهدف حثهم وتشجيعهم على ضرورة التصويت والمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية والتعامل مع الأمر بأقصى درجات الوعي والجدية.

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