حجبا 5 أطنان سكر وزيت.. حجز صاحب محل ومسئول مخزن فى القاهرة

قررت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الخميس، حجز (صاحب محل مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة بدر- ومقيم بمحافظة الفيوم) لإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من السلعة الغذائية بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة وذلك ٢٤ ساعة على ذمة استكمال التحريات.

وعثر بداخل المصنع على (3,800 طن أرز، 600 كيلو زيت طعام) جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

كما ضبط (مسئول عن مخزن- كائن بدائرة قسم شرطة المطرية، ومقيم بذات العنوان) لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته وتجميعه كمية كبيرة من السلع الغذائية "سكر" بقصد الحجب والامتناع عن بيعها للجمهور المستهلك ورفع أسعارها، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المخزن على (1,250 طن "سكر") مجهول المصدر وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر قررت نيابة الأميرية بالقاهرة، بتشريح جثمان شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته، وذلك لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، لكشف ملابسات الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في حالة تحلل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.



