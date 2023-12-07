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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسى يشاهد بيانات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

 شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية في الكلية الحربية.

 

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السيسي يصل الكلية الحربية ليشهد اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية

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 وشاهد الرئيس، عبر منظومة تسجيل نتائج الاختيار الإلكترونية، جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التي حصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة.

 

 وناقش  السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليًا وإقليميًا ودوليًا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي.

 

 وحرص على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات الشعب المصري بجميع المجالات، مطالبًا الطلاب بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات على مختلف الأصعدة.

 

 وأشار إلى أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة، وفقًا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم جميع الاختبارات لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

 

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