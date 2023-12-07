المنيا تتابع تنفيذ مشروعات محطات المعالجة بقري "حياة كريمة"

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تنفيذ ومتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتطوير الريف المصري، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين ، في القري الأكثر احتياجاً وتطوير الخدمات الأساسية ، المقدمة في ضوء أهداف ومحاور الجمهورية الجديدة.

من جانبه، تفقد اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، العمل بمشروع محطة المعالجة بقرية الشيخ شبيكة والمقامة على مساحة 35 فدان، ومن المقرر أن تعمل بطاقة انتاجية 40/70 ألف متر مكعب في اليوم، مؤكداً تسخير كافة الإمكانيات وإزالة المعوقات أثناء تنفيذ الأعمال ، والإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية والجودة المتبعة ضمانًا للانتهاء وتسليم المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لدخولها الخدمة والتيسير على المواطنين من أبناء المركز والقرى التابعة له.

وتفقد عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس، مشروع الصرف الصحي بقرية دلجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، للوقوف على نسب التنفيذ وفق البرنامج الزمني المحدد ، حيث جار العمل بمحطة معالجة دلجا على مساحة 10 أفدنة ، وكذلك جار العمل بمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية والفرعية بدلجا، وجار استكمال أعمال الشبكات ، و تم البدء في خطوط الطرد من محطات الرفع ، لربطها بمحطة معالجة دلجا بالظهير الصحراوى.

الجدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري بمحافظة المنيا، تستهدف تطوير 192 قرية و757 تابع بنطاق 5 مراكز مستهدفة بالمرحلة الأولى، بالإضافة لإدراج مركزي سمالوط وبني مزار، بإجمالي 102 قرية ضمن أعمال المرحلة الثانية من المبادرة، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف وتوصيل الخدمات والمرافق لكافة فئات المواطنين.

