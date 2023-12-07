الزمالك يوجه الشكر لـ أحمد مرعي مدرب فريق السلة

قرر مسئولو نادي الزمالك في الساعات الأخيرة الماضية، رحيل أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة عن تدريب الفريق بشكل رسمي لسوء النتائج.

وتواصل مسئولو الزمالك مع أحمد مرعي وأخطروه بتوجيه الشكر إليه عن الفترة الماضية التي قضاها مع فريق كرة السلة، ليغادر المدير للفني منصبه بعد قترة قضاها مع نادي الزمالك.

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، بعد رحيل مرعي”.

وودع الزمالك دوري المرتبط لكرة السلة في الموسم الحالي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي