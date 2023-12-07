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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يوجه الشكر لـ أحمد مرعي مدرب فريق السلة

أحمد مرعي
أحمد مرعي

قرر مسئولو نادي الزمالك في الساعات الأخيرة الماضية، رحيل أحمد مرعي المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة عن تدريب الفريق بشكل رسمي لسوء النتائج.

 

وتواصل مسئولو الزمالك مع أحمد مرعي وأخطروه بتوجيه الشكر إليه عن الفترة الماضية التي قضاها مع فريق كرة السلة، ليغادر المدير للفني منصبه بعد قترة قضاها مع نادي الزمالك.

 

ومن المقرر أن يعلن الزمالك عن تشكيل الجهاز الفني الجديد خلال الساعات المقبلة، بعد رحيل مرعي”.

 

وودع الزمالك دوري المرتبط لكرة السلة في الموسم الحالي من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام الأهلي

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