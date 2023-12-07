النيابة تستعجل التقرير الطبي الخاص بقتيل بدر

استعجلت نيابة بدر، اليوم الخميس، التقرير الطبي الخاص بجثة شاب لقي مصرعه فى مشاجرة مع أهل خطيبته بمدينة بدر وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستمعت جهات التحقيق، لممرضة بمدينة بدر خطيبة المجني عليه الذي يعمل "نقاش" و سقط قتيلا على يد زوج شقيقتها بعد تعدي المجنى عليها بالضرب المبرح لغيرته الشديدة عليها.

الغيرة السببب فى قتل شاب بمدينة بدر



وقالت الممرضة أمام جهات التحقيق بأنها كانت خطيبة المجني عليه منذ فترة بعد قصة حب كبيرة لكن غيرته الشديدة عليها دفعتها لفسخ الخطبة وإنهاء العلاقة بينهما لكنه لم يتقبل ذلك وظل يحاول إصلاح الأمر بينهما بمكالمات هاتفية كثيرة والتردد عليها بمحل عملها.



وتابعت أنها تعمل ممرضة بعيادة أسنان ومجبرة على التعامل مع كل الأشخاص من رجال وسيدات لكنه لم يتقبل فكرة تعاملها مع الرجال وبيوم الواقعة تفاجئت بالمجني عليه بمحل عملها وعندما شاهدها تتحدث مع أحد المرضى قام بالتعدى عليها بالضرب المبرح أمام الجميع فخرجت مسرعة لمحل سكنها.



وأضافت: “لم ينتهى الأمر عند ذلك بل تتبعها وبمجرد وصولها شاهدها زوج شقيقتها وهي في حالة من الانهيار والخوف وملامح الضرب واضحة عليها فسحب شومه وتعدى على المجني عليه بالضرب حتى سقط فاقدا للوعي”.

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة بدر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة شاب مصاب بتهشم فى الجمجمة.

وتوصلت التحريات، إلى أن مشاجرة نشبت بين المتوفى وزوج شقيقة خطيبته ووالدتها وخطيبته قام على إثرها زوج شقيقة خطيبته بتهشيم رأسه بشومة ولاذ بالفرار

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم، وتم القبض على خطيبته ووالدتها وجار عمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.



