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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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العربية للتصنيع: نعرض 45 منتجا في “إيديكس 2023”

إيديكس
إيديكس

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2023”، وانعقاده في ظل الأحداث الجارية حول العالم بمشاركة أكثر من 400 شركة من 46 دولة مختلفة يؤكد الثقة الكبيرة من جميع دول العالم في قدرة مصر على تنسيق مثل هذه الفعاليات المهمة، فمصر بلد مستقر وآمن.

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لقاءات ثنائية مكثفة لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

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فريق متطوعي الشباب والرياضة يواصل مهامه خلال فعاليات النسخة الثالثة من معرض إيديكس 2023

الهيئة العربية للتصنيع

وأضاف “عبداللطيف”، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معرض “إيديكس 2023” موسما لعرض إنجازات الهيئة العربية للتصنيع وأعمالها خلال عامين ماضيين، مشيرا إلى أنّه يتم العمل دائما على إنتاج وتصميم كل ما هو جديد ويخدم القوات المسلحة المصرية أولا، ويكون له سوق للتصدير إلى الدول الصديقة والشقيقة ثانيا.

إيديكس 2023

وتابع، أنّه جار عرض 45 منتجا خلال معرض “إيديكس 2023” هذا العام في جناج الهيئة العربية للتصنيع، منها 12 منتجا في العرض الخارجي بينما الباقي في العرض الداخلي، وهناك منتجات تُعرض لأول مرة في الجناح.

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