العربية للتصنيع: نعرض 45 منتجا في “إيديكس 2023”

أكد اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية معرض الصناعات الدفاعية “إيديكس 2023”، وانعقاده في ظل الأحداث الجارية حول العالم بمشاركة أكثر من 400 شركة من 46 دولة مختلفة يؤكد الثقة الكبيرة من جميع دول العالم في قدرة مصر على تنسيق مثل هذه الفعاليات المهمة، فمصر بلد مستقر وآمن.

الهيئة العربية للتصنيع

وأضاف “عبداللطيف”، خلال حواره لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ معرض “إيديكس 2023” موسما لعرض إنجازات الهيئة العربية للتصنيع وأعمالها خلال عامين ماضيين، مشيرا إلى أنّه يتم العمل دائما على إنتاج وتصميم كل ما هو جديد ويخدم القوات المسلحة المصرية أولا، ويكون له سوق للتصدير إلى الدول الصديقة والشقيقة ثانيا.

إيديكس 2023

وتابع، أنّه جار عرض 45 منتجا خلال معرض “إيديكس 2023” هذا العام في جناج الهيئة العربية للتصنيع، منها 12 منتجا في العرض الخارجي بينما الباقي في العرض الداخلي، وهناك منتجات تُعرض لأول مرة في الجناح.