توزيع سلع غذائية مدعمة على المواطنين بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في تكثيف القوافل التموينية الثابتة والمتحركة، على مستوى قرى ومراكز المحافظة ، بالتعاون مع مديرية التموين لتوفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "خفض الأسعار" ، والتي تهدف إلى رفع العبء عن كاهل المواطنين، فضلاً عن التوسع في منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض ، وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار ، وإحكام الرقابة على الأسواق مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا السياق، أعلنت الوحدات المحلية لمراكز ( المنيا- ملوي – ديرمواس- أبوقرقاص–بني مزار- مطاي-سمالوط- العدوة- مغاغة) ، عن توزيع سلع غذائية مدعمة بسعر 100 جنيه للكرتونة ، وتضم ( سكر ـ أرز ـ مكرونة ـ شاي)، وتوفيرها في قرى المراكز والمنافذ التابعة لها، وذلك ضمن جهود الوحدات المحلية ، في تنفيذ مبادرة " خفض الأسعار" وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة والتخفيف عن كاهل المواطنين ، والتصدى لجشع بعض التجار، إلي جانب استمرار الحملات التفتيشية والرقابية علي الأسواق ، ومنافذ عرض وبيع السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة ، وصلاحية المنتجات المعروضة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية ، او التلاعب بأسعارها، حيث تم تحرير 8 محاضر بمطاى ، تنوعت المحاضر بين ، ( ذبح خارج المجازر، بيع بأزيد من الأسعار الرسمية ، عدم وجود شهادة صحية )، كما تم تحرير 4 محاضر في ديرمواس لعدم الإعلان عن الأسعار ، و لعدم وجود شهادة صحية، بالإضافة ، إلى تحرير 4 محاضر بالعدوة منها 3 ذبح خارج المجازر ، و بيع لحوم مجهولة المصدر..