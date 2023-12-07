النائب عمرو عكاشة: المشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية دليل على دعم القيادة السياسية

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة المصريين في الداخل في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها أيام الأحد والاثنين والثلاثاء ، 10 ،11 ،12 ديسمبر، دليل على دعم القيادة السياسية والدولة لاستكمال طريق البناء والتنمية نحو دولة مدنية حديثة تؤمن بأهمية هذا الاستحقاق وضرورة المشاركة للانتقال للجمهورية الجديدة، واستكمال مواجهة كافة التحديات التى تسببت فيها الصراعات والحروب العالمية.

وأوضح عكاشة في تصريحات صحفية له، أن المشاركة فى الاستحقاقات الدستورية واجب وطنى وحق لكل مواطن كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية وحق أصيل من حقوق الإنسان.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة مشاركة كافة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية بكثافة، للرد على أعداء الوطن الذين يطلقون دعوات المقاطعة ويتعمدون تشويه العملية الانتخابية التى تسير بشكل ديمقراطى سليم، تقف فيه مؤسسات الدولة على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الانتخابات الرئاسية ستتم تحت إشراف قضائي شامل يضمن النزاهة والشفافية ونتائج الانتخابات ستعبر عن إرادة المصريين الحرة وتطلعاتهم وآمالهم ولا ينبغى للمواطن أن يتنازل عن حقه فى التصويت حتى تجرى العملية الانتخابية بمشاركة واسعة فى مشهد ديمقراطى يليق بالدولة المصرية ومكانتها أمام العالم.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة والاتجاه نحو الجمهورية الجديدة.