استمرار حبس 4 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الخميس، حبس 4 أشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد العقارات في منطقة مصر القديمة بالمخالفة لأحكام القانون، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين قاموا بأعمال الحفر داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن جانبه قررت نيابة الأميرية بالقاهرة، بتشريح جثمان شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته، وذلك لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، لكشف ملابسات الواقعة.

ك شف ملابسات الواقعة ومعرفة سبب الوفاة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثمان لشاب في حالة تحلل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.