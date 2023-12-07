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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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"أونروا": المساعدات الإنسانية لغزة غير كافية لتلبية احتياجات القطاع

عدوان الاحتلال الإسرائيلي
عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، أن استئناف العملية العسكرية جعل الوضع في قطاع غزة يائسا، وأنّ المساعدات غير كافية لتلبية الاحتياجات الهائلة لقطاع غزة، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”.

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أضافت “أونروا”، أنّ الأمر الخطر في الوقت الحالي يتمثل في رصد تفشي مرض الالتهاب الكبدي “أ”، في أحد ملاجئ الأونروا، الخميس الماضي، محذّرة من استمرار انتشار المرض وانتقاله إلى مناطق أخرى داخل القطاع المُحاصر.

ملاجئ ومدارس الأونروا

وواصلت: “نحن متخوفون للغاية بشأن انتقال المرض بسبب الاكتظاظ الذي تشهده ملاجئ ومدارس الأونروا في قطاع غزة، خصوصًا أنّ هذا الالتهاب الكبدي الوبائي يُمكن أن يتفشى بسهولة، في خضم زيادة توافد النازحين على مراكز الإيواء بعد عودة القصف”.

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