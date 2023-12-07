القلعة العثمانية بالقصير تستقبل أعضاء النادي الثقافي

أجرى أعضاء النادي الثقافي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، زيارة القلعة العثمانية، في إطار خطة الأنشطة الخاصة بالعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، وبهدف تعزيز المعرفة والتواصل الثقافي بين أعضاء النادي واكتشاف تاريخ وثقافة المنطقة.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، ونجوى صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب، وحسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، وتحت إشراف إيهاب محمد طه وكيل المديرية للشباب، وعلاء دسوقي مدير عام البرامج الثقافيه والفنية.

وتعتبر القلعة العثمانية من أهم المعالم التاريخية في القصير، حيث تم بناؤها في القرن السادس عشر خلال فترة حكم الدولة العثمانية.و تمتاز القلعة بتصميمها الفريد والمعمار الأثري الذي يعكس روعة العصور القديمة. تمتد القلعة على مساحة واسعة وتتوسطها برج يطل على المدينة والبحر.

واستمتع أعضاء النادي الثقافي بجولة ممتعة داخل القلعة، حيث قاموا بزيارة الغرف المختلفة والصالات التاريخية. وتعرفوا على قصص وحكايات القلعة واستمعوا إلى المرشدين الذين قدموا معلومات شيقة عن البناء والأحداث التاريخية التي شهدتها المنطقة.

وتعد هذه الزيارة جزءًا من خطة النادي الثقافي للعام المالي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤م، حيث يهدف النادي إلى تعزيز الوعي الثقافي وتوسيع المعرفة لأعضائه من خلال تنظيم مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والتعليمية.

وعلقت منسق النادي الثقافي، مارتينا صبري، على الزيارة قائلة: "إن زيارة القلعة العثمانية كانت فرصة رائعة لأعضاء النادي لاكتشاف التاريخ العريق للقصير والتعرف على الثقافة العثمانية.

وقالت نحن نسعى دائمًا لتقديم تجارب تعليمية وثقافية مثيرة لأعضائنا، وإن زيارة القلعة كانت إحدى تلك التجارب القيمة."

وتعزز زيارة القلعة العثمانية بالقصير روح المغامرة والاكتشاف لدى أعضاء النادي الثقافي، وتعكس التزام النادي بتوفير فرص تعليمية وثقافية مميزة لأعضائه.

ومن المؤكد أن هذه الزيارة ستبقى ذكرى لا تنسى وستحفز الأعضاء على المشاركة في المزيد من الفعاليات والانضمام إلى رحلات استكشافية قادمة.