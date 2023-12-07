بني سويف تختتم مبادرة"يوم مع أُسرتي في اللجنة الانتخابية"

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الحفل الختامي لمبادرة "يوم مع أسرتي في اللجنة الانتخابية" التي نفذتها مديرية التربية والتعليم، بهدف زيادة وعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية، وتعزيز وتشجيع أولياء الأمور للمشاركة في الاستحقاقات الدستورية ونشر الثقافة والوعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية، تزامناً مع الاستعداد لعقد الانتخابات الرئاسية 2024، المقرر ة بداية من الأحد المقبل.

حضر ختام المبادرة ، التي أقيمت بمدرسة الشروق التجريبية، كل من بلال حبش نائب المحافظ محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم،الدكتور هاني رجائي وكيل المديرية محمد رمضان مدير عام التعليم العام،الدكتور ربيع محمد مدير عام الشؤون التنفيذية، رمضان رجب مدير الشؤون القانونية عادل جابر موجه عام التربية الإجتماعية و هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف أحمد عزت مدير إدارة تعليم بني سويف، ومديري ووكلاء إدارات التعليم.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ، ثم كلمة لوكيل الوزارة ، استعرض خلالها فكرة وأهداف ومراحل المبادرة ، التي أشرف على تنفيذها التوجيه الاجتماعي، للتوعية بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية ، واستهدفت 845 ألف طالباُ وطالبة بمختلف مراحل التعليم ، حيث ركزت الميادرة على زيادة وعي الطلاب بألمشاركة السياسية وتشجيع أولياء أمورهم للمشاركة في العملية الانتخابية، وذلك في إطار خطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية للعام الدراسي 2023/2024، تحت شعار"دعم الوعي وبث الفكر وغرس القيم الإنسانية للحفاظ على الهوية المصرية"

تضمن الحفل الختامي عرض الأعمال الفائزة التي شارك بها االطلاب بمختلف المراحل و بلغت 14 عملاً متنوعاً من إجمالي 310 عملاً بواقع 80 عمل فني ، و30 عمل بحثي ،و200 مسرحية واعمال تفاعلية ،حيث شملت مرحلة رياض الأطفال عمل مسرح عرائس يوضح بشكل مُبسط العملية الانتخابية ، فيما اشتملت مرحلة الابتدائي مسابقات فنية من خلال قيام الطلاب بتنفيذ رسومات ولوحات فنية عن عملية التصويت،في حين شارك طلاب الإعدادية في مسابقات بحثية عن الانتخابات، بينما تضمنت مشاركة طلاب الثانوي العام والفني عمل مسرح تفاعلي وإعداد مُجسمات ، بجانب عرض تجربة لإحدى الأمهات عن صدى وتأثير المبادرة في سلوك طفلها التلميذ الصغير وزيادة وعيه بأهمية المشاركة ورغبته في الانتخاب على الرغم من عدم أحقيته لصغر سنه ، فضلا عن كلمة لأمين اتحاد طلاب بني سويف ، تضمنت الإشارة إلى مخرجات المبادرة في إعداد سفراء المواطنة الصالحة لزيادة الوعي بالعملية الانتخابية.

من جهته أثنى المحافظ على المبادرة والتي حققت أهدافها في زيادة وعي الطلاب بمفهوم الانتخابات وطرق إجرائها ومحاكاتهم للعملية الانتخابية وتجسيدهم لمراحل وخطوات التصويت والاقتراع ، فضلا عن أثرها في تغيير سلوك أولياء الأمور واقتناعهم بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية ، مشيراً إلى ثقته في وعي المواطنين وحرصهم على المشاركة في الانتخابات التي تختلف عن ما سبقها من انتخابات بسبب الظروف الدولية والتحديات الداخلية ، منوها عن الاستعدادت الجاري تنفيذها وتوفير كافة التيسيرات اللازمة لخروج العملية الانتخابية ا بالشكل الأمثل ،مؤكدا على اقتصار دور الجهاز التنفيذي على الجانب التنظيمي والإداري ، وأن لكل مواطن مطلق الحرية في اختياراته

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