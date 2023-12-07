اتحاد المستثمرات العرب يوقع إتفاقية تعاون مع قمة "AIM" للاستثمار لتعزيز الشراكة

وقعت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب بمقر الاتحاد بالقاهرة، اتفاقية تعاون مع قمة (AIM) للاستثمار الإمارات ووقعها وليد فرغل المدير العام، نائبًا عن داوود الشيزاوي رئيس مؤسسة (AIM) العالمية ورئيس القمة، وذلك للتعاون الاستثماري المشترك وتبادل الخبرات والمشاركة في فعاليات الاستثمار الدولية.

وأكدت رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن الاتفاقية تهدف إلى التعاون فى تبادل الزيارات واللقاءات بين الطرفين بهدف بحث سبل تعزيز الشراكة فى المشروعات الاستثمارية، مشيرة إلى أنها تعد من نتاج مؤتمر الاتحاد فى دورته الـ26 الذى عقد برعاية رئيس مجلس الوزراء، وجامعة الدول العربية خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2023 بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى عقد الدورات التدريبية المتعلقة بالاستثمار وتحقيق الترويج للمشروعات الاستثمارية للقطاع الخاص بالدول العربية والإفريقية والدولية، وجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وتحقيق التنمية المستدامة.

ومن جانبه قال وليد فرغل مدير عام قمة (AIM) للاستثمار، أن الاتفاقية تمثل أهمية كبيرة فى دعم التعاون المشترك، والعمل على تحقيق أهداف الطرفين ومنها العمل كمنصة استراتيجية لربط الشركات الخاصة والمستثمرين على مستوى العالم ودعمهم في تحقيق الإمكانات مع شركاء وممولين من الدول المختلفة.