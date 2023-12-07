السيناريوهات المتوقعة حول مصير أسعار الفائدة

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك حالة ترقب شديدة لما سيسفر عنه قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي الخاص بسعر الفائدة فى اجتماعه الأخير قبل نهاية العام، مشيرًا إلى أنه إذا نظرنا إلى الازمة الاقتصادية الحالية التى يواجهها الاقتصاد المصرى بسبب متغيرات خارجية وداخلية عدة، ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الأزمة الحالية بسبب نقص السيولة الدولارية ونشاط السوق الموازية وزيادة عمليات المضاربة إلى جانب زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه مما ساهم فى زيادة معدل التضخم بشكل غير مسبوق وصل حتى 40%.

وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة لـ،"بوابة الوفد"، أن الدولة المصرية حاولت خلال الشهرين الماضيين فى زيادة المعروض من السلع والمنتجات لخفض الأسعار والتى ساهمت فى تراجع طفيف فى معدل التضخم وصل إلى 38.5% ولكن ما زال التضخم فى أعلى مستوياته.

وأفاد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن السيناريوهات المتوقعة حول سعر الفائدة سيكون في اتجاهين الأول يمكن في الابقاء على أسعار الفائدة كما هى ويكون القرار بتثبيت أسعار الفائدة ولأصحاب هذا الاتجاه وجه نظر وهى فى ظل نقص السيولة الدولارية الحادة التى يشهدها الاقتصاد المصرى وأن رفع أسعار الفائدة سيساهم فى زيادة عجز الموازنة نتيجة ارتفاع مدفوعات خدمة الدين حيث إن كل 1% زيادة فى أسعار الفائدة يمثل 70 مليار جنيه أى 2.3 مليار دولار ارتفاع فى فاتورة مدفوعات الفوائد وبالتالي يؤثر بالسلب على ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة وتحميل السياسة المالية عبء أكبر ولذلك الاتجاه الأول يتوقع أن يتم تثبيت أسعار الفائدة حتى لا تزداد الأمور سوءًا.

وتابع أبو زيد، أن الاتجاه الثاني هو رفع أسعار الفائدة من 1% إلى 2% لمواجهة التضخم المتزايد وزيادة جذب المزيد من الاستثمارات غير المباشرة فى أدوات الدين لتوفير سيولة دولارية تساهم فى تخفيف حدة الأزمة الحالية، ولكن أعتقد أن تطبيق الاتجاه الثانى برفع أسعار الفائدة لن يؤدى إلى مواجهة التضخم مالم ستكون مع إجراءات أخرى تساعد على تحقيق المستهدف وهو إجراءات فعالة ومؤثرة فى مراقبة وضبط الأسواق المحلية على أسعار السلع والمنتجات ومكافحة الاحتكار.