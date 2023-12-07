صحة سوهاج: رفع درجة الاستعداد تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج بحضور الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية وجميع أعضاء غرفة العمليات الخاصة بالإنتخابات الرئاسية الإجتماع الأول للغرفة وذلك لمناقشه آلية العمل داخلها وآلية التنسيق بين الغرف الفرعية كما شارك أيضا بالإجتماع جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات الصحية عبر تقنية الفيديو كونفرانس .

وشدد وكيل وزارة الصحة، على رفع درجة الإستعداد القصوى بكافة المنشآت الصحية والإطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات وانتظام تقديم الخدمات بجميع المنشآت الصحية والتزام الأطقم الطبية بأماكن عملها وذلك تزامنا مع قرب بدء الإنتخابات الرئاسية كما شدد أيضا على نشر فرق التوعية والتثقيف الصحي وفرق تقديم خدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة بمحيط اللجان الإنتخابية لافتاً إلى التنسيق الكامل مع هيئه الإسعاف المصرية بشأن نشر سيارات الإسعاف وتأمينها في محيط اللجان الإنتخابية بصورة منتظمة طوال فترة التصويت .

وناشد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم جميع العاملين بالقطاع الصحي وجموع المواطنين بالمشاركة بالإستحقاق الرئاسي واستكمال بناء الجمهورية الجديدة ومسيرة التنمية.

وفي سياق متصل قام الدكتور وكيل وزارة الصحة بسوهاج يرافقه الدكتور أحمد عبد الكريم وكيل المديرية والدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي بمرور مفاجيء على مستشفى حميات سوهاج للوقوف على إنضباط الأطقم الطبية والفنية على مدار 24 ساعة وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمنشآت الصحية حيث قام وكيل وزارة الصحة ومرافقوه بتفقد أقسام الإستقبال والأشعة والعناية المركزة والقسم الداخلي .

واطمئن الدكتور أحمد حسن، على الخدمات الصحية المقدمة للمرضي بالمستشفى على مدار الساعة وتوافر الأدوية والمستلزمات واتباع سياسات مكافحة العدوي موجهاً بزيادة عدد الأطباء خلال الفترة المسائية والسهر وكذلك رفع مستوى النظافة بالمستشفى مشيداً بالإلتزام وتواجد الأطقم مقدماً شكره وتقديره للأطقم الطبية التي تسهر لخدمة وراحة المرضى.