تحقيقات مواسعة في واقعة العثور على جثمان شاب بالأميرية

قررت نيابة الأميرية بالقاهرة، بتشريح جثمان شاب عثر عليه في حالة تحلل داخل شقته، وذلك لبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وصرحت النيابة بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة بإجراء التحريات اللازمة، وسماع أقوال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، لكشف ملابسات الواقعة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شاب داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الأميرية.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة لشاب في حالة تحلل، ولا توجد به إصابات ظاهرية، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وفى سياق أخر لقيت صغيرة مصرعها، دهسا تحت عجلات قطار عند شريط السكة الحديد في قرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة أسوان، مساء اليوم الأربعاء، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

مصرع طفلة صغيرة أسفل عجلات القطار بأسوان

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار بطفلة عند شريط السكة الحديد بقرية أبو الريش قبلي التابعة لدائرة مدينة اسوان ،حتي لفظت أنفاسها الأخيرة مباشرة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ومعاينة جثة الطفلة التي لفظت أنفاسها الأخيرة إثر حادث القطار.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن الطفلة تدعى وردة أحمد أبو بكر، وعمرها 12 سنة، تقيم بمنطقة الشيخ على بقرية أبو الريش قبلي، وتم إيداع جثمانها بالمشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.



