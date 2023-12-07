الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

حملات أمنية موسعة بأسوان تسفر عن تنفيذ 831 حكم قضائي

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان  حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

 وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:  ضبط عدد (5) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (8,400 كيلو جرام لمخدر الحشيش– كمية لمخدرى "الهيروين، الشابو").. بحوزة (6 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية).

 

فيما تم ضبط  (بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار).. بحوزة (متهم له معلومات جنائية).

 

كما تم تنفيذ عدد (831) حكم قضائى متنوع.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وفي سياق منفصل  قضت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الخميس، بمعاقبة طالب بالحبس لمدة عام لاتهامه بالتعدي على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالطريق العام بمركز القوصية .

 

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمود وصفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة صبري الدسوقي و أحمد عبد الناصر دبوس نائبا رئيس المحكمة و المستشار محمد أبوسداح عضو المحكمة وأمانة سر سيد علي وناصر فؤاد .

ترجع تفاصيل وقائع القضية رقم 20050 لسنة 2023 جنايات مركز القوصية إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من أهالي قرية عرب الجهمه بضبط شاب بعد تعديه على فتاة في موطن عفتها أثناء سيرها بالشارع بالقرية.


انتقل إلى موقع الحادث النقيب مينا بهجت معاون مباحث مركز القوصية وتبين من المعاينة والفحص تحفظ الأهالي على المتهم " عزت . ح . ط " 19 عاما ، طالب ، بعد تعديه على المجني عليها " رانيا . م . ف " 24 عاما.


وكشفت تحريات المباحث انه أثناء عودة المجني عليها من عملها سيرا على الأقدام بالطريق العام بالقرية قام المتهم بتتبع المجني عليها وقام بالتعدي عليها بالتحرش في موطن عفتها وفر مسرعا وقامت المجني عليها بالاستغاثة بالأهالي ونجحوا من الإمساك بالمتهم .


وقالت المجني عليها في تحقيقات النيابة العامة انه أثناء عودتها من عملها إلى منزلها الساعة 3:45 مساءا فوجئت بشخص يسير خلفي وقام بوضع يده على موطن عفتي وفر مسرعا فقت بالاستغاثة بالأهالي و الجري خلفه حتى تمكن الأهالي من الإمساك به .


وكان المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، أحال المتهم إلى محكمة الجنايات لقيامه بهتك عرض المجني عليها وذلك بان باغتها من الخلف حال سيرها بالطريق العام وقام بملامسة موضع عفتها من الخلف قاصدا هتك عرضها  .


 

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