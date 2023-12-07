رئيس جامعة سوهاج يترأس لجان الامتحانات الشفهية لدرجة الماجستير في جراحة العظام

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، لجنة من لجان الامتحانات الشفهية لمرحلة الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير في جراحة العظام والكسوربقسم جراحة العظام بكلية الطب البشري، وذلك بقسم العظام بالمستشفى الجامعي بالمقر القديم، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام، الدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي وعدد من الأساتذة بقسم العظام.

وأكد النعماني، أن كلية طب سوهاج تعد من الكليات المتميزة في مجال التعليم الطبي على مستوى الجامعات المصرية، حيث تمتلك كافة الإمكانيات المادية والبشرية لتأهيل طلابها على أعلى مستوى، من خلال توفير المعامل والمختبرات والأدوات التي تساعدهم على التسلح بكل ما هو جديد في عالم الطب وخوض التجارب العملية بكل قوة.

وحث رئيس الجامعة الطلاب، على ضرورة مواصلة الجد والاجتهاد والتمسك بأخلاقيات وشرف المهنة، والتزود بكل ما هو جديد في مهنة الطب، مشيداً بالمستوى المتميز للطلاب أثناء أدائهم للامتحان، ومتمنيًا لهم دوام التوفيق في حياتهم العملية بالمستقبل.

وأوضح الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم العظام بالمستشفى الجامعي القديم، أنه تقدم للامتحان ثمانية طلاب، مضيفًا أنه قد أدى الطلاب أداءً حسنًا وكانوا على مستوى عالي من العلم، مما ساعد في نجاحهم جميعًا بدرجات متقاربة، مؤكدًا حرص رئيس الجامعة علي متابعة سير الامتحانات الشفهية للطلاب، حيث تم إجراء الامتحان دون رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى، نتيجة الإجراءات التي اتخذتها إدارة الجامعة للعمل على راحة الطلاب.