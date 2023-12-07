مفاجآت في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا.. استبعاد محرز وماني

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن القائمة النهائية الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2023.

والتي شهدت العديد من المفاجآت أبرزها النجم الجزائري رياض محرز المتوج بالثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، واستبعاد النجم السنغالي ساديو ماني.

وشهدت قائمة المرشحين النهائية لأفضل لاعب في أفريقيا 2023، تواجد محمد صلاح وأشرف حكيمي، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب المغرب، والنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي الإيطالي ومنتخب نيجيريا.

قائمة المستبعدين من جائزة أفضل لاعب في افريقيا

تم استبعاد كل من: المغربي ياسين بونو، حارس الهلال السعودي، والسنغالي ساديو ماني، لاعب النصر السعودي، والجزائري رياض محرز، لاعب أهلي جدة السعودي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويوسف النصيري، مهاجم إشبيلية الإسباني.