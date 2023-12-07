نجيب ساويرس: إقامة 3 فنادق في الساحل الشمالي والأهرامات قريبًا

أكد المهندس نجيب ساويرس، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة أورا ديفلوبرز، الإسراع في الانتهاء من مشروع ZED السكني بالشيخ زايد؛ لمواجهة ارتفاع الأسعار، موضحًا أن الشركة مرتبطة بأسعار معينة مع العملاء.

أضاف ساويرس أنه على الرغم من صعوبة وضع المطورين العقاريين، إلا أنه لا يستطيع إيقاف العمل في المشروع، مشيرًا إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الدولار عمل على انخفاض أرباح الشركة.

أشار ساويرس إلى أن حجم مبيعات الشركة قد بلغ 55 مليار جنيه، وأصبحت في المركز الثاني بقطاع العقارات، مؤكدا أنه بصدد إقامة 3 فنادق، فندقين في الساحل الشمالي، وفندق في منطقة الأهرامات ليخدم على المتحف المصري الجديد.

شدد ساويرس على أن شبكة الطرق الجديدة بمثابة طفرة غير طبيعية وتعد إنجازًا ويساعد في تطوير المشروعات، فعلى سبيل المثال الشيخ زايد أصبحت قريبة جدا من وسط المدينة بفضل هذه الطرق.