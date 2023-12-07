المشدد 7 سنوات للمتهم بالشروع في التخلص من جاره بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 7 سنوات لشروعه في التخلص من جاره وإصابته بمنطقة عين شمس.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغًا من المستشفى يفيد بإصابة شاب إصابات نتيجة تعرّضه للضرب المبرح من قبل عامل في مشاجرة بسبب خلافات بينهما.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة المجني عليه ا.ع، نتيجة التعدي عليه بالضرب من قبل جاره وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبإعداد الأكمنة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وضبط بحوزته سلاح أبيض مطواة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم وجارته كانا على خلافات سابقة، وفي يوم الواقعة نشبت مشاجرة بينهما تطورت إلى التعدي بالضرب، حيث استخدم المتهم سلاح أبيض مطواة في الاعتداء على المجني عليه، محدثًا إصابته بجروح بالغة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه كان ينوي قتل المجني عليه بسبب الخلافات بينهما.

ومن جانبه قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة الفودو المخدر بدائرة قسم شرطة الشرابية.

أسندت النيابة العامة للمتهم “ع.ف” عاطل تهمة حيازة وإحراز مخدر الفودو وأقراص الترامادول بقصد الاتجار والربح غير المشروع.

وتلقى قسم شرطة الشرابية معلومات مفادها قيام المتهم بترويج المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين صحة والقعة التأكد وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وهاتفين محمول ومبلغ مالي .



وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بهدف الربح والاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.