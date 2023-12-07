الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

السجن 3 سنوات لمسؤول شركة مقاولات في اتهامه بالتهرب الضريبي

جنايات الإسكندرية
جنايات الإسكندرية - أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن 3 سنوات غيابيا للمتهم "ا.م.س"، عما أسند إليه والزامه بسداد الضريبة المستحقة عليه بمبلغ  أكثر من 600 ألف جنيه، والضريبة الإضافية، والمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، لاتهامه بالتهرب الضريبي.

 

وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط إدارة التهرب الضريبي بقيام المتهم بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه.

 إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية 

وكشفت التحقيقات، أن المتهم " أ.م.س" بصفته مسئول شركة مقاولات عمومية، تهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة المستحقة على نشاطه في مجال المقاولات والتوريدات العمومية بأن قدم خدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وذلك استنادا للفواتير والثابت بها حجم تعاملاته مع شركتين وأنه لم يقر عن تلك الخدمات المقدمة لاستحقاق ضريبة مضافة مقدارها 643263 جنيه بخلاف الضريبة الإضافية.

 

 تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.

 

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