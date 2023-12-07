مرصد الأزهر: المواقف البرلمانية بإسبانيا تسهم في تعزيز الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية

قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن مجموعات برلمانية تمثل أحزابا مختلفة في إسبانيا مثل ERC وBILDU وPNV وSUMAR وJUNTS؛ اتحدت للتنديد بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، جاء ذلك خلال جلسة استماع لوزير الشؤون الخارجية لشرح موقف الحكومة الإسبانية من الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

أضاف المرصد: وأعربت تلك المجموعات عن أسفها لمقتل آلاف الأطفال، وحالة الرعب التي سيمتد أثرها على الناجين مدى الحياة، الأمر الذي يجعلهم في حاجة ماسة للتأهيل النفسي فيما بعد، مؤكدة أن الاستنتاج الوحيد والمتفق عليه هو أننا أمام مأساة إنسانية هائلة، تتطلب استجابة فورية دون تأخير أو أعذار.

وأردف المرصد: في هذا السياق، اعتبرت مجموعة ERC أن الصراع ليس حربًا ضد «حماس»، بل هو تطهير عر قي تمارسه قوات الاحتلال المتطرفة، واصفة "نتنياهو" بأنه مجر م حر ب يجب مثوله أمام المحاكمة الجنائية.

الفلسطينيون الذين يرغبون في العيش بسلام وحرية ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غـ زة

بدورها، ذكرت مجموعة BILDU أن الفلسطينيين الذين يرغبون في العيش بسلام وحرية ليس لديهم مكان آمن للذهاب إليه في قطاع غزة، في ظل سعي الاحتلال لتحويل القطاع إلى أنقاض، بحيث لا تبقى ذاكرة للشعب الفلسطيني، ولا مكان للعودة إليه.

وأكمل: كما طالبت SUMAR وJUNTS بإعادة النظر في الالتزام بالقانون الإنساني بسبب الوضع المروع في قطاع غزة، بينما شددت مجموعة BNG على ارتكاب الكيان الصـ هيـ وني جرائم حرب ضد الإنسانية على مرأى ومسمع من العالم أجمع؛ معتبر ذلك إبا.دة جماعية حقيقية، ومحاولة واضحة للتطهـ ير العر.قي، لأنه يحتل بالفعل 85% من أراضي فلسطين، كما أنه يحتل الضفة الغربية بشكل تدريجي بمستوطناته غير القانونية.

في هذا السياق، يشير مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إلى أن المواقف البرلمانية في إسبانيا تسهم في تعزيز الوعي الدولي بالقضية الفلسطينية، وأن تعدد هذه المواقف وتكرارها يعكس حالة الاحتقان العالمي إزاء الممارسات الد.موية ضد الشعب الفلسطيني من جانب الكيان الغاصب الذي لا يتورع عن ارتكاب المذ.ابح بمبررات واهية لا أساس لها على الإطلاق.