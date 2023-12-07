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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

جنايات الزقازيق تعاقب 4 متهمين بسرقة توك توك بالإكراه

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية بالسجن 6 سنوات لـ 3 متهمين، والحبس سنتين مع الشغل للمتهم رابع، جميعهم متهمين بسرقة دراجة نارية (توك توك)، من قائده بالإكراه بمركز ههيا.  

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

البداية عندما أحالت النيابة العامة، المتهمين: طلعت “و م أ”، عامل، مقيم بمركز ههيا، وطلال ع ع ال، عاطل، مقيم بمركز ههيا، ومريم ع م ال، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، وسعد ع س ع، عامل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.


أسندت النيابة للمتهمين من الأول إلى الثالثة، سرقة دراجة نارية (توك توك) من المجني عليه محمود “م أ ف ع”، المملوكة لوالده، وذلك بالإكراه حال مروره بالطريق العام، وإخفاء المتهم الرابع الدراجة المسروقة مع علمهه بكونها متحصلة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.
 

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