كاف يعلن قائمة المرشحين لأفضل نادي ومدرب في إفريقيا لعام 2023

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الخميس، القائمة النهائية المختصرة لـ أفضل مدرب في إفريقيا عام 2023، وذلك بعد تقليصها إلى 3 مدربين، حيث كانت القائمة تضم 5 مدربين للتنافس على الأفضل.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أن قائمة المدربين المرشحين لـ أفضل مدرب في إفريقيا تم تقليصها إلى 3 فقط.

وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة باستبعاد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي رغم تحقيقه بطولة دوري أبطال إفريقيا مع القلعة الحمراء واحتلال المركز الرابع في كأس العالم للأندية.

بينما استمر تواجد وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، بعد قيادته أسود الأطلس لتحقيق إنجاز تاريخي والحلول في المركز الرابع بالنسخة الماضية من كأس العالم 2022.

المدربون المرشحون لجائزة الأفضل في إفريقيا 2023

1- أليو سيسيه مدرب السنغال.

2- وليد الر الركراكي مدرب منتخب المغرب.

3- عبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق.

كما أعلن الكاف عن القائمة المختصرة المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في إفريقيا لعام 2023، بعد تقليصها إلى 3 أندية من أصل 5.

الأندية المرشحة لـ أفضل نادي في إفريقيا 2023

1- الأهلي - مصر.

2- الوداد - المغرب.

3- صن داونز - جنوب إفريقيا.

طالع المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا