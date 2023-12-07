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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

حاتم العراقي يلتقي جمهوره بموسم الرياض.. الليلة

حاتم العراقي
حاتم العراقي

يستعد الفنان حاتم العراقي، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، الخميس، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن يقدم الفنان حاتم العراقي، خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

 

آخر أعمال الفنان حاتم العراقي:-

يشار إلى أن آخر أعماله أغنية "خليتني" كلمات: حازم جابر، ألحان: ازهر حداد، توزيع موسيقي: حسام الدين. 

 

وتقول كلمات الأغنية: 

خليتني لوحدي ولا قلبك ذكرني وجيتني بجيتني وأنه الچنت صفحه عمر وأطويتني حبيتني چذب بچذب عمرك ولا حبيتني لميتك بحضني طفل ماي بدرب بديتني مو بشر صرت أتخيلك بعتني وأنه مدلك عندي سؤال ارد أسالك ليش تركتني أنطيتلك كلما ردت كل العمر ضحيتلك حنيت الك ردتك تجي ومن القلب غنيتلك ويه الهوى الرايح الك بوسه محب وديتلك عالقلك سنيني شمع وبضلمتك ضويتلك كل هذا وانته تغيرت منك دمع بس حصلت يا قاسي مثلك ما شفت بالهم عفتني.

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