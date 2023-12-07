"القومي لحقوق الإنسان" يستقبل طلبة وطالبات جامعة نيو جيزة في حوار تفاعلي

في إطار بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وجامعة نيو جيزة، أقام المجلس حوار تفاعلي حول رؤية طلبة وطالبات الجامعة لحقوق الإنسان على مدار يومين 3 و4 ديسمبر 2023.

ويأتي ذلك النشاط ضمن خطه عمل المجلس بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، كما يهدف إلى إنشاء جيل من المدافعين وسفراء لحقوق الإنسان وتعزيز معرفتهم وقدراتهم على الدفاع عن حقوق الإنسان كلا فى مجاله.

وأقامت السفيرة مشيرة خطاب لقاءات عدة حاورت فيها أكثر من ٨٠٠٠ طالب وطالبة من شباب الجامعات والاستماع إلى وجهه نظرهم.

وسوف يتبع هذا اللقاء سلسلة من اللقاءات التفاعلية مع الشباب، تركز على مبادئ حقوق الإنسان الأساسية فى الدستور المصرى ، والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وأهمية حقوق الإنسان فى المجتمع.

ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع الذكرى السنوية ال ٧٥ لاعتماد الإعلان العالمى لحقوق الانسان في ١٠ ديسمبر.