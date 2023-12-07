أهم سمات فصل الشتاء.. يبدأ 22 ديسمبر الجاري

فصل الشتاء.. أيام قليلة ونستقبل فصل الشتاء تحديدًا في الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري، فهو من الفصول المحببة لدى الكثيرين بعيدًا عن فصل الصيف الذي ترتفع فيه درجات الحرارة أكثر من المعتاد.

يعد فصل الشتاء من أبرد فصول العام حيث تنخفض فيه درجات الحرارة، ويكون نشاط الرياح سريع، فضلًا عن سقوط الأمطار على كافة أنحاء البلاد.

سمات فصل الشتاء

يتميز فصل الشتاء بقصر عدد ساعات النهار وطول ساعات الليل

يتميز الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج في كثير من المناطق على وجه الأرض

تكثر الأعياد في فصل الشتاء ولا سيما الأعياد المتعلقة بأعياد الميلاد المجيد، وعيد رأس السنة الميلادية، والذي تحتفل فيه معظم دول العالم.

كما تحدث العديد من الفيضانات والعواصف، وزيادة نسبة المياه الجوفية بسبب هطول الأمطار.

يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا.

ويعتبر يوم 22 ديسمبر هو ذروة فصل الشتاء فلكيًا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيًا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

ذروة الشتاء يمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس.

وفي هذه الحالة تكون الأرض أقرب إلى الشمس نسبيًا في الشتاء عنها في الصيف إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبًا.

تبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.