تعرف على شروط الترشح لبرنامج تكنولوجيا الطاقة المتجددة في الأقصر

قال سيد محمد إسماعيل مدير مركز التدريب بمحافظة الأقصر، أن معهد تكنولوجيا المعلومات ITI بالتعاون مع محافظة الأقصر بمركز علوم الحاسب بجمعية DATA نجع خميس يقدم تحت إشراف محافظة الأقصر البرنامج التدريبى Renewable energy technology

شروط الترشيح:

الحصول على مؤهل عالي.

المرشحين للدورة من شباب الخريجين حديثي التخرج (دفعات ٢٠١٤ حتی ۲۰۲۳)

ومن خريجي الكليات مثل (هندسة - علوم تجارة – كليات الحاسب الآلي – أدب – تربية – حقوق –حاسبات ... الخ).

خبرة سابقة في مجال تكنولوجيا المعلومات



ويشترط الحصول على دورات مجموعة Office كاملة مع الإلمام الجيد بتطبيقاتها وإجادة التعامل مع شبكة الإنترنت

يفضل الحاصل على شهادة - IC3-ICDL.

الإلمام بخلفية علمية وعملية عن البرامج الرئيسية التي يبنى عليها موضوع الدورة:

(مجموعة MS Office والتعامل نظم التشغيل (MS Windows) والقدرة على التعامل مع شبكة الإنترنت

- يستطيع من حصل على منحة سابقة من ITI التقديم للحصول على التدريب.

تتواجد السيرة الذاتية وصورة من الشهادات الحاصل عليها وعدد ٢ صورة شخصية حديثة مع المرشح خلال اختبارات القبول Online.

الإنترنت

في حالة اعتذار المتدرب عن حضور الدورة بعد ترشيحه للحضور دون عذر مقبول من قبل إدارة المعهد يحرم المتدرب من حضور عدد ثلاث دورات متتالية للدورة المعلن عنها ويراعي ذلك في ترشيحات المحافظة للدورات التالية.

نظام القبول بالبرنامج:

أن يجتاز المتدرب الاختبارات الآتية المؤهلة للقبول والتي تتم تحت إشراف معهد تكنولوجيا المعلومات وتعقد بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي بنجع خميس بمحافظة الأقصر من خلال تقنية Video Conference أو من خلال الحضور الفعلي لكل من:

- اختبار مقابلة شخصية (HR)

- اختبار مقابلة شخصية (في مجال التخصص)

"يتم التأكيد على المرشحين بإحضار أي عمل (Soft Copy) أو (Hard Copy) يظهر عمل المرشح أو

شهادة خبرة في المجال ليتم عرضها على اللجنة خلال المقابلة الشخصية ويتم العرض من خلال (Laptop)

أو على Flash Memory أو على الموبايل من خلال تقنية Video Conference أو من خلال

الحضور الفعلي.

- يقوم المرشح بعمل إقرار خلال الاختبارات بأنه لا يعمل بأى جهة سواء قطاع عام أو خاص مع تفرغه الكامل خلال مدة البرنامج

لمزيد من التفاصيل والمتابعة يمكنك التواصل معنا واتساب

01114470448

أو من خلال رسائل الصفحة

أو زيارة مقر الجمعية

العنوان:

العديسات قبلي –نجع خميس