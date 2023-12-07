حملة لـ "طرق الأبواب" بقرية أزولين لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

شارك أعضاء برلمان طلائع الحسينية بمحافظة الشرقية، في تنظيم حملة "طرق الأبواب" لتوعية المواطنين، وتعريفهم بالعملية الانتخابية، وكيفية الاقتراع واختيار المرشح المناسب.

يأتي ذلك في إطار الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية للشباب لجموع المواطنين، لحثهم على المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة.

وتضمن الحديث عن أهمية المشاركة ودورها في تحقيق الاستقرار، واستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة.